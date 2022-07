Virtus Entella, Gozzi punta in alto: "Cerchiamo di fare una squadra per vincere"

di Edoardo Cozza

Il presidente del club ligure spiega i piani della compagine di Chiavari: "La Serie C è sempre difficile, ma faremo di tutto per essere competitivi"

Sarà una Virtus Entella che ambisce a vincere il campionato. Il presidente del club di Chiavari, Antonio Gozzi, non si nasconde e sul sito ufficiale della società spiega i programmi per la Serie C che partirà tra un mese e mezzo: "Lo abbiamo dichiarato alla fine della scorsa stagione, cerchiamo di fare una squadra che possa giocarsi la promozione. La Serie C è sempre molto difficile perché ne sale solo una direttamente, ci siamo già passati una volta e sappiamo quanto sia complicato. Faremo di tutto per rendere l'Entella competitiva, ce la metteremo tutta".

E sugli abbonamenti: "Le due partite dei play off con Foggia e Palermo, con lo stadio pieno, testimoniano da un lato la bontà della formula dei play off e dall'altro quanto il pubblico chiavarese avesse voglia di grande calcio. Spero che il prossimo campionato parta col piede giusto, sta a noi costruire gli stimoli e l'attrazione per portare i tifosi allo stadio".