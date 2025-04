Stagione finita per Duccio Degli Innocenti, il centrocampista dello Spezia operato al tendine d’Achille

Il campionato di Duccio Degli Innocenti con la maglia dello Spezia si è concluso anzitempo: il centrocampista classe 2003, arrivato in prestito dall’Empoli, è stato operato a Milano per una grave tendinosi con lesione parziale del tendine d’Achille. L’intervento, necessario dopo oltre un mese di assenza dai campi, è perfettamente riuscito e apre ora a un lungo percorso di recupero.

Ultima partita – L’ultima presenza ufficiale di Degli Innocenti risale al 23 febbraio, nella gara persa dallo Spezia contro il Catanzaro. Da allora il centrocampista non è più sceso in campo, fermato da un problema fisico diventato via via più serio e che ha infine richiesto l’intervento chirurgico.

Comunicazione ufficiale – A confermare l’esito dell’operazione è stato il club ligure: “Spezia Calcio comunica che nella giornata odierna, presso la clinica Columbus di Milano, il calciatore Duccio Degli Innocenti è stato sottoposto a un intervento chirurgico ad opera del Professor Giacomo Zanon, resosi necessario a seguito di una grave tendinosi con lesione parziale del tendine d'Achille, che ne ha condizionato l'impiego nell'ultimo periodo. L'intervento è perfettamente riuscito ed ora il calciatore si dedicherà al percorso di recupero del caso”.

Situazione in rosa – Lo stop di Degli Innocenti rappresenta un’ulteriore complicazione per il tecnico Luca D’Angelo, che in questo finale di stagione dovrà fare a meno anche di Edoardo Soleri, fermato da un infortunio analogo. Una doppia assenza che riduce ulteriormente le rotazioni a centrocampo in una fase decisiva del campionato

