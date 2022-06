Entella, primi colpi di mercato: presi De Lucia e Favale

di Redazione

Entrambi i giocatori arrivano a Chiavari a titolo definitivo. Ancora festa per il successo dell'Under 16 che ha vinto lo scudetto di categoria

Primi colpi di mercato per la Virtus Entella. Il club chiavarese ha perfezionato l'accordo con il Frosinone per l’acquisizione a titolo definitivo del portiere Victor De Lucia. L’estremo difensore campano, classe 1996, ha collezionato oltre 140 presenze tra i professionisti.

Sempre a titolo definitivo ecco Giulio Favale, esterno difensivo nato a Pisa il 25 gennaio 1998, nelle ultime due stagioni al Cesena.

Ancora festa in casa Entella per il successo dell'Under 16 che ha vinto lo scudetto di categoria. "Il quarto scudetto della mia presidenza conquistato a Tolentino dai nostri Under 16 testimonia ancora una volta come il settore giovanile dell’Entella sia tra i più competitivi anche a livello nazionale" afferma il presidente Gozzi.