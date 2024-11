Ginnastica, il 23 e 24 novembre arriva lo spettacolo del trofeo "Zita Peratti" al Paladiamante

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Torna anche quest’anno a Genova, sabato 23 e domenica 24 novembre, l’appuntamento con il Trofeo Zita Peratti Special Olympics, il Trofeo internazionale di ginnastica artistica maschile e femminile, di ginnastica ritmica maschile e femminile, e ginnastica ritmica unificata per atleti Special Olympics, dedicato a persone con disabilità intellettiva, giunto alla XVI edizione ed organizzato dalle Società GSD Cornigliano e ASD Tegliese.

L'arrivo - Tutti i team arriveranno venerdì 22 novembre per un primo incontro a Cornigliano, poi, per i successivi due giorni, sul palcoscenico del Paladiamante di via Maritano a Genova Bolzaneto, saliranno i 180 atleti provenienti da quasi tutte le regioni italiane e da USA, Germania e Svizzera, nel quadro di un evento sportivo di rilevanza internazionale patrocinato da Comune di Genova, Regione Liguria, Città metropolitana, Federazione ginnastica d’Italia, Coni Liguria, Unione Nazionale Veterani dello Sport, Special Olympics Italia, Centro Europe Direct del Comune di Genova, Commissione Europea e sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo in collaborazione con Stelle nello Sport.

Il gemellaggio con il Grand Prix - Le gare inizieranno sabato mattina alle 9 al Paladiamante di Genova Bolzaneto, con due attrezzi di ginnastica artistica e ritmica e a seguire una delegazione di atleti italiani sarà ospite del Grand Prix organizzato dalla Federazione ginnastica d’Italia, nel nuovo Palasport alla Foce, per esibirsi insieme alle medaglie olimpiche di Parigi. Nel pomeriggio si terrà la cerimonia di apertura dell’evento sportivo, nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, con la sfilata e la premiazione dei team, gli interventi delle autorità, esibizioni e balli di gruppo.

Durante la cerimonia atleti ed accompagnatori si sposteranno in piazza De Ferrari per l’arrivo delle bandiere, italiana ed europea e della fiaccola scortata dai motociclisti della Polizia di Stato.

La strada per il trofeo - Domenica 24 novembre alle 9 sempre al Paladiamante, si terrà la gara sul terzo attrezzo di ginnastica artistica femminile e maschile, di ginnastica ritmica femminile e maschile e ginnastica unificata, seguita dalle premiazioni e dall’assegnazione del XVI Trofeo Zita Peratti Special Olympics. Nel pomeriggio, per atleti, tecnici ed accompagnatori ci sarà la visita al 6° Reparto mobile della Polizia di Stato di Bolzaneto.

Inclusività - «Non poteva mancare, nell’anno in cui siamo Capitale Europea dello Sport, l’appuntamento con il Trofeo Zita Peratti diventato ormai un must del nostro calendario sportivo - afferma l’assessore allo Sport ed al Turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi - A rendere ancora più speciale questo evento, la presenza e la partecipazione degli atleti Special Olympics all’interno del Grand Prix di Ginnastica nella cornice unica del nuovo Palasport prima della tradizionale sfilata. Anche quest’anno atleti ed accompagnatori avranno l’opportunità di scoprire la nostra città con tutte le sue bellezze ed eccellenze confermando, ancora una volta, l’importanza degli eventi sportivi in chiave turistica. Faccio un grande plauso agli organizzatori che, edizione dopo edizione, regalano a partecipanti e spettatori uno spettacolo davvero unico».

Le figure chiave - Tra le principali animatrici delle due società, e storiche organizzatrici del Trofeo Zita Peratti, ci sono Serenella Luigini e Rosanna Remaggi, dal 1995 tecnici nazionali e giudici internazionali di ginnastica artistica e ritmica di Special Olympics.

La manifestazione è intitolata a Zita Peratti, figura chiave nella storia della ginnastica ligure ed italiana che ha dedicato la propria vita a questo sport, prima come atleta, partecipando anche ad una olimpiade, e poi come tecnico, formatore e giudice internazionale di alto livello. Approdata nel 1987 nel mondo delle persone con disabilità intellettiva e fisica, ha lavorato fino all’ultimo per lo sviluppo dello sport per disabili e in particolare della ginnastica, valorizzandola come mezzo per aumentare il benessere psicofisico e le capacità socio-relazionali nelle persone con disabilità.

Radici e impegno - Il Trofeo Zita Peratti fa parte di Special Olympics, programma internazionale di allenamenti e competizioni atletiche per persone con disabilità intellettiva. Fondato nel 1968 da Eunice Kennedy Shriver, sorella dello storico Presidente Usa John Fitzgerald Kennedy. Special Olympics è riconosciuto come associazione benemerita dal Cio, Coni, Cip e i suoi programmi sono adottati in quasi tutti i Paesi del mondo. Special Olympics coinvolge in tutto il mondo oltre 4 milioni di atleti e quasi 6 mila volontari che, ogni anno, collaborano alla riuscita di più di 30 mila eventi a livello globale.