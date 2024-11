Pallanuoto: Pro Recco-Mladost Zagabria, sfida decisiva per il primo posto in Euro Cup

La piscina “Felice Cascione” di Imperia si prepara a ospitare una sfida di grande rilevanza per la Euro Cup, che vedrà di fronte la Pro Recco e la Mladost Zagabria. Mercoledì 21 novembre, alle 20,30, le due squadre più titolate d’Europa si affrontano in un match che deciderà il primato nel girone, con i biancocelesti già qualificati per gli ottavi di finale e i croati, allenati dall’ex Recco Igor Milanovic, che cercano ancora il passaggio al turno successivo.

La posta in gioco – Per la Pro Recco, che ha già conquistato la qualificazione agli ottavi, il match di Imperia è fondamentale per assicurarsi il primo posto nel girone. All'andata, la squadra di Sukno aveva vinto 16-13 a Zagabria, ma questa volta la sfida sarà più complicata, soprattutto per l'assenza di Echenique, uno dei protagonisti della vittoria precedente. “La partita contro la Mladost è fondamentale – sottolinea Nicholas Presciutti (foto Schenone). Vogliamo vincere e assicurarci il primo posto nel girone. Siamo ancora in crescita, ma questa gara è importante per capire a che punto siamo della nostra preparazione per la stagione".

La Mladost e l’ex tecnico Igor Milanovic – La squadra croata, pur partendo con l'obiettivo di guadagnare la qualificazione, si presenta con una rosa di qualità. Sotto la guida di Milanovic, l’ex allenatore della Pro Recco, la Mladost ha potenziato la propria attrezzatura, cercando di ottenere risultati importanti anche in Champions League. “I croati sono una squadra forte, attrezzata già dall’estate per essere protagonista – afferma Presciutti –. L’arrivo di Milanovic gli darà sicuramente qualcosa in più, soprattutto a livello caratteriale".

I pericoli da contenere – Tra i giocatori più pericolosi della Mladost, c’è il centroboa Vrlic, autore di quattro gol all’andata. “Vrlic è uno dei 3-4 centroboa più forti del mondo – commenta Presciutti –. Sarà dura, ma faremo di tutto per contenerlo e difendere al meglio la nostra porta. Giocare a Imperia è sempre un piacere, c'è un pubblico caloroso che ti sostiene e noi non vediamo l’ora di scendere in acqua".

La collaborazione con la Rari Nantes Imperia – L’incontro è organizzato in collaborazione con la Rari Nantes Imperia, che nel 2023 aveva già supportato la Pro Recco ospitando un match di Champions League contro la Dinamo Tbilisi.