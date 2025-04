Spezia-Sampdoria LIVE 0-0

Spezia e Sampdoria si affrontano al Picco: gli aquilotti cercano punti promozione, i blucerchiati sono a caccia della salvezza. D'Angelo, desideroso di riprendere la corsa per la serie A, ripropone Gori tra i pali e il collaudato 3-5-2. Emergenza a centrocampo per mister Luca D’Angelo che deve fare a meno di Degli Innocenti, Vignali, Reca e Cassata, oltre ai lungodegenti Soleri e Sarr. In campo tutti i difensori con Aurelio che prende il posto a sinistra del polacco e Bertola che dovrebbe giostrare in mediana. In avanti Pio Esposito in coppia con Lapadula. Semplici ripropone Niang unica punta, assistito da Depaoli e Sibilli. Coda parte in panchina. Contrariamente a quanto ci si sarebbe potuti attendere, non viene ricordato Roberto Romei, idolo della Sud negli anni Settanta, né col minuto di silenzio né col lutto al braccio dei giocatori blucerchiati.

Parte bene lo Spezia, con un colpo di testa di Lapadula parato da Cragno. La Sampdoria è compatta ma fatica a proporsi dalle parti di Gori. Si fa vedere la Sampdoria al 20' con Niang, ma l'azione che lo porta a concludere, peraltro con parata di Gori, è viziata da fuorigioco. Più tardi ci prova anche Sibilli in un paio di occasioni, ma prima una deviazione di Wisniewski e poi Gori gli negano il gol. Paura nel recupero per il Doria, su punizione dalla fascia Cragno esce ma cozza su un compagno e perde palla, lo Spezia non ne approfitta. Si va all'intervallo sullo zero a zero, risultato giusto.

In avvio di ripresa, Semplici toglie Sibilli, nervoso e ammonito, a beneficio di Akinsamniro. Proseguono le schermaglie, con lo Spezia più propositivo e la Sampdoria attenta a rischiare il meno possibile. Qualche minuto e Cragno deve superarsi sul colpo di testa ravvicinato di Aurelio.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

3' Si rende subito pericoloso lo Spezia. Cross dalla sinistra su cui stacca Lapadula per colpire di testa in modo centrale e parata facile per Cragno.

8' Calcia Mateju all'interno dell'area di rigore. Cragno esce con sicurezza e blocca il pallone.

15' Occasione di Bandinelli che fa partire una traiettoria arcuata col sinistro da fuori area in direzione del primo palo. Vola Cragno e alza sopra la traversa.

20' Si fa vedere la Samp con Niang, ma l'azione che lo porta a concludere, peraltro con parata di Gori, è viziata da fuorigioco.

29' Sibilli calcia a rete, Wisniewski devia in modo decisivo sul fondo. Nulla di fatto sul conseguente corner.

32' Rinvio pericoloso di Cragno che colpisce in pieno Pio Esposito mentre portava il pressing. Ma il pallone carambola nuovamente verso la difesa doriana.

42' Ci prova ancora Sibilli, Gori è attento.

46'+2' Paura nel recupero per il Doria, su punizione dalla fascia Cragno esce ma cozza su un compagno e perde palla, lo Spezia non ne approfitta.



SECONDO TEMPO

46' Cambio nel Doria: Akinsanmiro rileva Sibilli.

51' Elia affronta Beruatto che non abbocca alle finte e respinge il cross dalla destra. La palla torna ad Elia che protegge subendo il fallo dello stesso Beruatto.

58' Cragno salva sul colpo di testa ravvicinato di Aurelio.





SPEZIA-SAMPDORIA 0-0

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Bertola, Nagy, Bandinelli, Aurelio; Esposito P., Lapadula. All. D’Angelo.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Cragno, Curto, Altare, Riccio; Bereszynski, Vieira, Yepes Laut, Beruatto; Depaoli, Sibilli; Niang. All. Semplici.

ARBITRO: Rapuano di Rimini. Assistenti: Capaldo e Bercigli- Iv uomo: Madonna. VAR: Gariglio – Avar: Camplone.

NOTE: ammoniti Vieira, Wisniewski, Sibilli.

