Sampdoria, scritte contro Manfredi, Accardi e Semplici sui muri della sede a Bogliasco

La sconfitta al Picco, che relega la Sampdoria al terzultimo posto con l'incubo C a un passo, ha esacerbato ulteriormente l'ambiente. Nella notte sono state tracciate scritte di insulti e minacce al presidente Manfredi, al ds Accardi, al tecnico Semplici e ai giocatori sui muri della palazzina di via Marconi della sede sociale, una delle tante operazioni immobiliari effettuate durante la gestione Ferrero. Le scritte non risparmiano alcuna componente della Sampdoria, mai così in basso in quasi 79 anni di storia.

Per quanto riguarda la successione a Semplici, in vista delle ultime 6 gare di campionato, Roberto Mancini si è riservato una risposta entro le 13. Il tecnico campione d'Europa 2021 con l'Italia, da calciatore primatista di presenze e reti nella Sampdoria in 15 anni di militanza, era stato contattato da Manfredi e si è preso una notte di riflessione. Il tecnico jesino, 60 anni, tuttora legatissimo alla Sampdoria, è tentato dalla 'missione impossibile' pur conoscendone i grandi rischi.

L'alternativa principale è Beppe Iachini, corteggiato però anche da Pescara e Salernitana.

