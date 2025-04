Entella, Gozzi a Telenord: "Il calcio non è solo business, il nostro è un miracolo sportivo"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Non vorrei passare per romantico o parlare troppo dell'Entella perché sono parte in causa, ma il calcio non è soltanto business o ricerca del business, che poi non riesco nemmeno bene a capire quale sia e quale sia il modello di business che i Fondi stranieri cercano nel calcio italiano, visto che la maggior parte dei club sono in perdita. Non vorrei che un domani si svegliassero e mollassero tutto. Noi siamo una società a conduzione famigliare e da circa 17 anni abbiamo lo stesso management e per questo siamo stati anche criticati in presenza di risultati negativi. Ma così facendo abbiamo garantito continuità. E dal 2014 - anno del centenario - a oggi abbiamo tenuto la squadra in B per sette anni, un miracolo sportivo alle latitudini di una cittadina di 27.000 abitanti come Chiavari".

Lo ha detto al Derby del Lunedì il presidente dell'Entella, Antonio Gozzi, commentando il ritorno in serie B. Vi proponiamo un estratto del suo intervento, la trasmissione integrale è disponibile on demand sul sito telenord.t nella sezione dedicata al Derby.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.