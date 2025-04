Lo Spezia spreca il doppio vantaggio, il Mantova pareggia e rischia di vincere

Avanti di due reti e apparentemente in pieno controllo del match, lo Spezia si fa rimontare dal Mantova nei minuti finali, complice l'inferiorità numerica per il rosso a Bertola, e compromette le residue chance di aggancio al secondo posto: il pareggio per 2-2 allunga infatti a sette i punti di distanza dal Pisa.

Formazione iniziale – Nessuna novità nell’undici scelto da D’Angelo: Gori tra i pali, difesa a tre con Mateju, Bertola e Hristov vista l’assenza per squalifica di Wisniewski. A centrocampo spazio a Elia e Aurelio sugli esterni, mentre in mezzo agiscono Nagy, Salvatore Esposito e Bandinelli. In attacco confermata la coppia composta da Pio Esposito e Lapadula.

Vantaggio ligure – Dopo un avvio senza grandi occasioni, lo Spezia sblocca il risultato al 18’ grazie a un preciso cross su punizione di Salvatore Esposito che trova la testa di Aurelio: terza rete stagionale per il difensore ex Palermo. Poco dopo Nagy spreca una buona occasione, mentre il Mantova risponde con due tentativi di Galuppini, uno neutralizzato da Gori e l’altro fuori di poco. Si va al riposo sull’1-0 per i liguri.

Raddoppio e svolta – In apertura di ripresa, lo Spezia trova subito il raddoppio: azione combinata dei fratelli Esposito e conclusione vincente di Salvatore, al settimo gol in campionato. A seguire Aurelio sfiora la doppietta e Lapadula manca il tris. Al 68’ l’episodio che cambia l’inerzia della partita: Bertola interviene in ritardo su Mensah e viene espulso, lasciando i suoi in dieci.

Finale in bilico – Nonostante i cambi immediati di D’Angelo il Mantova cresce: al 77’ Brignani sfiora il gol, quindi all’81’ Maggioni accorcia le distanze su assist di Ruocco. Gori evita il pareggio in due occasioni ma non può nulla al 96’, quando ancora Maggioni insacca di testa sugli sviluppi di un corner. Nel recupero avviene l'impensabile: il Mantova trova addirittura il gol vittoria al 96esimo con Cella ma la rete viene annullata per fuorigioco.

Classifica – Il 2-2 finale complica il cammino dello Spezia, che ora deve guardarsi alle spalle per difendere il terzo posto in ottica playoff. Lunedì alle 15 al “Picco” arriva il Cosenza: servirà una vittoria per archiviare il passo falso e rilanciarsi nella volata finale.





IL TABELLINO

Mantova: Festa; Radaelli, Brignani, Cella, Bani; Wieser, Trimboli; Galuppini, Mancuso, Fiori; Mensah. All. Possanzini

Spezia: Gori; Mateju, Bertola, Hristov; Elia, Nagy, Esposito, Bandinelli, Aurelio; Pio Esposito, Lapadula. All. D’Angelo

AMMONIZIONI: Elia (S); Cassata (S); Cella (M);

ESPULSIONE: Bertola (S)

