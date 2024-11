Lo scrittore di Matchpoint: "Sinner imparò l'italiano a Bordighera"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Matchpoint. I campioni del tennis come fonte di ispirazione quotidiana", pubblicato da Ultra, è il nuovo libro uscito il 15 novembre firmato dal savonese Andrea Novelli e da Andrea Giudice, ex collaboratore dell'Accademia di Riccardo Piatti a Bordighera,

Il libro esplora come le storie dei grandi campioni del tennis siano vere e proprie lezioni di vita. Trentuno campioni, da Roger Federer a Rafael Nadal e Serena Williams, vengono raccontati rivelando le sfide immense e critiche che hanno trasformato momenti critici della loro carriera in turning point per il successo.

Ieri sera Andrea Novelli è intervenuto in collegamento al Derby del Lunedì per presentare il volume e per parlare di Jannik Sinner, numero uno del mondo e fresco vincitore a Torino delle Apt Finals. "Imparò l'italiano proprio in Liguria a Bordighera, dove si era trasferito per giocare a tennis. La sua forza risiede anche nell'umiltà della sua famiglia", ha raccontato tra le altre cose Novelli, che al campione di Sesto in Pusteria ha dedicato un capitolo del libro.

