Voltri, dopo dodici anni riapre la piscina Mameli: adatta a gare nazionali, potrà ospitare fino a 300 spettatori

La piscina comunale di Voltri, in piazza Giusti, riapre al pubblico dopo i lavori di restyling a cui era stata sottoposta negli ultimi anni: il quartiere riottiene così un impianto all'avanguardia per varie attività sportive come nuoto, pallanuoto e gare agonistiche, così come attività ludico-ricreative e di benessere, corsi di fitness per adulti e specialistiche come apnea e subacquea, fino alla proposta di corsi rieducativi e riabilitativi

Bando - L'impianto era rimasto chiuso dal 2013, poi nel 2019 l'intervento del Comune di Genova che con un investimento di 7 milioni di euro si è attivata per riportarla in vita: terminati i lavori di ristrutturazione della piscina, l’Amministrazione comunale aveva indetto una gara pubblica per l’individuazione del nuovo soggetto gestore. Ad aggiudicarsela è stato il Gruppo Sportivo Aragno, gloriosa società del Ponente genovese che già gestisce l’impianto natatorio “I Delfini” di Pra’ e il quale, dopo la consegna della piscina, ha provveduto all’allestimento di tutti gli arredi necessari e a dare operatività alla struttura.

Servizi - Oltre alla vasca interna, durante la stagione estiva sarà aperta al pubblico anche l’antistante spiaggia libera attrezzata con 200 lettini, bar e ristoro, docce e servizi. La piscina consentirà lo svolgimento di attività sportiva di livello agonistico e per il nuoto libero in una vasca di misure 34,85 x 21 metri, secondo i più elevati standard richiesti dalla Federazione Italiana e Internazionale Nuoto (FIN e FINA).

L'innovazione - Per il nuoto, la vasca misura 25 x 21 metri, il campo gara 25 x 16,5 metri con 8 corsie da 2,5 metri l’una; per la pallanuoto, la vasca misura 33,35 x 21 metri e il campo gara 30 x 20 metri. Per consentire la duplice attività sportiva prevista nella vasca, è stato inserito un ponte mobile occorrente per consentire di avere due vasche in una. Scorrendo il ponte mobile su 25 metri, si possono ospitare gare di nuoto in vasca corta e svolgere, allo stesso tempo, altre attività acquatiche nella porzione di piscina più piccola.

Inoltre, mantenendo il ponte accostato al lato corto, diventa possibile allestire il campo e svolgere attività di pallanuoto.

Commemorazione - Contestualmente alla piscina sono state inaugurate anche due targhe: la prima, posta all’ingresso dell’impianto, dedicata ai campioni voltresi del nuoto e della pallanuoto Gianni Averaimo, Davide Baiardo, Alessandro Bovo, Luigi Fabiano, Carlo Massa, Stefano Piccardo, Tommaso Pizzorno, Paolo Ragosa e Antonello Steardo; la seconda, collocata sulla parete ovest dell’impianto, intitolata al leggendario Davide Baiardo, 17 medaglie ai campionati italiani assoluti di nuoto e vincitore nel 1912 del campionato italiano di pallanuoto. Inoltre, a Baiardo è stata inaugurata la vasca. Al termine della cerimonia, la piscina è stata benedetta da don Mario Bozzo, parroco della Chiesa di SS. Nicolò ed Erasmo di Voltri.

«Con la riapertura del centro natatorio di piazza Villa Giusti inauguriamo un polo di eccellenza per nuoto e pallanuoto – dichiara il facente funzioni sindaco di Genova Pietro Piciocchi – , che ha già accompagnato in passato generazioni e generazioni di sportivi e di campioni. Il restyling sostenuto dal Comune di Genova si inserisce nel contesto di una città sempre più a misura di sportivi e di famiglie, altamente inclusiva, per offrire ai cittadini maggiori opportunità di praticare le discipline sportive vicino a casa, sia in centri specializzati sia con aree sportive di libera fruizione. A questi spazi necessari in una città policentrica come Genova si aggiungono i tantissimi eventi che vedono la nostra città protagonista e promuovono i valori dello sport generando indotto turistico, educativo ed economico».

«Con l’inaugurazione della nuova piscina di Voltri, un impianto che ha segnato la storia sportiva e non solo della nostra città, si arricchisce l’offerta impiantistica genovese – commenta l’assessore comunale allo Sport Alessandra Bianchi – Una piscina moderna, che potrà ospitare i grandi eventi nazionali ed internazionali di nuoto e pallanuoto, che contribuirà a far crescere la vocazione sportiva della nostra città che, nell’ultimo anno, ha già scalato la classifica delle province più sportive d’Italia passando dal 13º al 3º posto. Un impianto che guarda al futuro della nostra città senza però dimenticare il passato, come dimostrano le targhe commemorative svelate oggi sia all’ingresso sia a bordo vasca».

«Un ritorno molto atteso per la delegazione di Voltri. La nuova piscina è un esempio di riqualificazione importante e di attenzione ad una comunità che da molti anni chiedeva uno spazio per svolgere attività sportive e agonistiche, tra cui la pallanuoto, proprie della tradizione ponentina», il commento del consigliere delegato allo Sviluppo economico di Regione Liguria Alessio Piana

«Con la nuova piscina di Voltri non si riapre solo una struttura sportiva ricostruita ex novo, bella, moderna, funzionale e persino con “vista mare” – commenta il presidente del Municipio VII Ponente Guido Barbazza – ma anche un “tempio” storico della pallanuoto di livello assoluto, che ha prodotto campioni mondiali, olimpici, nazionali, cosa che il Municipio ha voluto omaggiare e ricordare con l’intitolazione della vasca a Davide Baiardo e una targa con i nomi dei principali campioni, che costituisce la “hall of fame” della pallanuoto voltrese"

«Questa inaugurazione rappresenta per noi un momento di grande emozione e di grande responsabilità – la soddisfazione del presidente del Gruppo Sportivo Aragno Stefano Pitale – Vedere e sentire così tanta attenzione per un impianto sportivo è la dimostrazione di quanto questa piscina fosse attesa e di quanto il territorio abbia bisogno di spazi di aggregazione e sport. Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono: gestire un impianto del genere significa garantire sicurezza, efficienza e continuità nei servizi. Ma lo faremo con sempre maggior passione e impegno, certi che il lavoro di squadra e il dialogo con i cittadini saranno la chiave per la buona riuscita della nostra nuova sfida. Il nostro obiettivo è far sì che questa piscina diventi un punto di riferimento, non solo per gli atleti, ma per tutta la comunità. Vogliamo che ogni cittadino possa sentirla come propria, un luogo in cui sport e socialità si intrecciano, creando nuove opportunità per tutti».

«Finalmente apriamo la gloriosa piscina Mameli, una vasca storica che ha ospitato grandi competizioni dai primi del ‘900 e fatto crescere diverse generazioni di pallanuotisti, ma soprattutto donne e uomini che hanno raccolto e trasmesso i valori di questo territorio – ricorda il direttore della piscina Marco Ghiglione – Ci inseriamo in un importante tessuto sociale con la nostra esperienza e con la volontà di riportare a Voltri, la bellezza dell'acqua nell'attività motoria, nello sport, nella riabilitazione. Come sempre ci siamo per dare spazio a tutti, almeno ci proveremo. Grazie in anticipo a tutto lo staff di Aragno che sta facendo i miracoli e un invito alla popolazione per celebrare insieme questo importante e significativo traguardo».

«È sempre un momento di festa e grande soddisfazione quando si inaugura un nuovo impianto sportivo. Ed in questo caso la soddisfazione è doppia poiché si tratta della nuova piscina di Voltri dove ha giocato la mitica Società Sportiva Nicola Mameli 1904 che tanto lustro ha dato alla pallanuoto genovese, ligure e nazionale – ricorda il presidente del CONI Liguria Antonio Micillo – Con un investimento di oltre 7 milioni di euro è stato restituito al quartiere un impianto molto caro ai cittadini di Voltri, a Genova ed a tutto il mondo sportivo dell’acqua. Voltri torna ad avere un luogo di aggregazione e inclusione attraverso le tante iniziative che, certamente, attraverso la sua competenza, la gestione di Marco Ghiglione, direttore del Gruppo Sportivo Aragno, saprà dare. Bentornata piscina Mameli e…. Buona acqua a tutti!»

«È un immenso piacere vivere l'inaugurazione di questa meravigliosa piscina nata dalle fondamenta di una storica struttura – la soddisfazione di Alessandro Martini, presidente FIN Liguria – Per me, non è solo un impianto, ma un simbolo per gli sport natatori e per le attività ludiche e sociali. Qui in passato sono nati e cresciuti migliaia di atleti, sia del nuoto che della pallanuoto, parecchi diventati poi campioni. Oggi vedo in questa struttura un'opportunità per nuovi talenti di emergere, per la comunità di ritrovarsi e per celebrare lo spirito sportivo che ci unisce. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile questa ristrutturazione, il Comune di Genova e il Municipio VII Ponente. Auguro ai gestori che questa piscina possa essere un punto di riferimento per le attività natatorie, un luogo di crescita e di aggregazione nella speranza di rivedere le gesta degli atleti voltresi».

Dettagli- La piscina è omologata per ospitare gare nazionali di nuoto e partite di A1 di pallanuoto, con una capienza massima al momento di quasi 200 spettatori, con sette posti riservati a persone con disabilità, in una postazione dedicata, conforme alla normativa CONI e collegata direttamente all’ingresso tramite una piattaforma elevatrice. Sarà possibile incrementare la capienza con il montaggio di una tribuna metallica, lato nord, di altri cento posti. Intonaco, metallo e legno sono i materiali impiegati per la realizzazione della piscina, il cui progetto di adeguamento ha rivisto gli spazi di attività sportiva, i servizi di supporto all'attività sportiva, le componenti impiantistiche, il consolidamento delle fondazioni e, più in generale, portato alla realizzazione di una nuova struttura.

Novità - Grande novità del nuovo impianto la realizzazione di un solarium sul fronte sud dell’edificio, accessibile direttamente dal piano vasca e utilizzabile anche come spazio aggiuntivo per le attività di riscaldamento ed esercizio motorio degli atleti.





