Spezia-Samp, tensione altissima: al Picco vale tutto, dalla promozione alla salvezza. Telenord in diretta

Se la Sampdoria sperava di trovare al Picco uno Spezia reso tranquillo da una classifica ormai consolidata, deve rivedere i suoi piani: il sabato di Serie B ha generato una serie di piccoli sconquassi che rendono la sfida di oggi sportivamente drammatica per entrambe le squadre. Per ragioni, ovviamente, molto diverse. Tutte le emozioni di Spezia - Sampdoria le potrete vivere questo pomeriggio con Stadio Goal su Telenord.

Corsa promozione – Il colpo del weekend è del Modena che, in modo del tutto inatteso, ha battuto il Pisa all’Arena: una vittoria che allontana gli emiliani dalla zona calda e ritarda la festa promozione diretta dei toscani. Con i punti di ritardo dal secondo posto che questo pomeriggio potrebbero tornare cinque, gli uomini di D’Angelo hanno il dovere di fare qualunque cosa per centrare la vittoria.

Lotta salvezza – La Sampdoria più brutta della sua storia, d’altro canto, deve trovare la forza di fare lo scatto decisivo perché la classifica è terribile: ieri è stato il Mantova a rialzare la testa, con una vittoria molto importante a Brescia (che nel turno precedente aveva vinto al Picco dopo essere rimasto 86 minuti sotto assedio nella propria area di rigore); Salernitana e Reggiana hanno perso (con Juve Stabia e Cremonese), le altre hanno tutte pareggiato. Per i blucerchiati, fermi a 32 punti, il punticino oggi è il minimo sindacale.

Come stanno le due squadre – A guardare la classifica, i punti di distacco sono 23, sembrerebbe non esserci partita. Ma un’analisi più attenta mostra come Spezia e Sampdoria stiano marciando, ultimamente, allo stesso passo. I bianchi sono in oggettiva difficoltà, hanno rallentato rispetto allo strepitoso girone d’andata e, se non riprendono ritmo, rischiano di perdere anche quel terzo posto che sembrava blindato (la Cremonese è adesso staccata di appena tre punti). La Samp è una squadra con poche idee e parecchio confuse, reduce da una delle sconfitte più gravi del campionato (0-3 in casa con il Frosinone) e vive le sue giornate di lavoro sotto la protezione degli autoblindo della Polizia. Una condizione forse ideale per mostrare, se c’è, il proprio carattere.

Le possibili formazioni – Lo Spezia – e per la Sampdoria è un’ottima notizia – potrebbe essere costretto a rinunciare anche oggi a Salvatore Esposito, uno dei centrocampisti più forti della categoria. La sua assenza con il Brescia è pesata moltissimo, per questo D’Angelo sta studiando qualche novità tattica per sostituirlo meglio, con Candelari che potrebbe scendere in campo dal primo minuto come vertice alto del centrocampo. Per il resto più o meno tutto confermato (compreso il portiere Chichizola, protagonista negativo dell’ultimo turno), con Pio Esposito e Lapadula in attacco. La Sampdoria non dovrebbe rinunciare alla tanto criticata difesa a tre, molto abbottonata poiché sostenuta da due terzini a tutta fascia come Beruatto e Depaoli: davanti rientra Niang (ottima notizia per i doriani), alle sue spalle potrebbero giocare Oudin e Sibilli.

Gli allenatori – Luca D’Angelo, protagonista assoluto di questa stagione, non sarà in panchina: accusato di avere insultato l’arbitro nella partita con il Brescia, è stato squalificato. In panchina siederà il suo vice Taddei. Regolarmente in panchina, e per lui non sarà una giornata facile, il mister della Samp Leonardo Semplici: è il tecnico della retrocessione dello Spezia dalla Serie A, prese una squadra salva e piacevole e la trascinò, senza mai dare l’impressione di poter invertire la rotta, in una devastante caduta. Lo spareggio playout con il Verona resta forse un unicum nella storia del calcio: mai – a memoria – una squadra si è presentata a una partita così importante così priva d’anima, di nerbo. Si consegnò completamente all’avversario, un po’ come la Samp ha fatto sabato scorso con il Frosinone. L’allenatore toscano deve ora dimostrare che non è questo il suo marchio di fabbrica.

Gli arbitri – La partita Spezia-Sampdoria, in programma oggi alle 17:15 allo stadio "Alberto Picco" della Spezia, sarà diretta dall’arbitro Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Gli assistenti designati sono Pasquale Capaldo di Napoli e Filippo Bercigli di Firenze. Il quarto ufficiale sarà Dario Madonia di Palermo. Al VAR è stato assegnato Matteo Gariglio di Pinerolo, con Giacomo Camplone di Pescara come assistente VAR (AVAR).

I tifosi – Dopo una lunga e proficua amicizia – cementata anche dalla comune rivalità con il Genoa – gli ultras di Spezia e Sampdoria hanno dato vita a una rivalità che è diventata particolarmente accesa. Un tempo la sfida sarebbe stata l’occasione per uno scambio di sciarpe e una mangiata a base di muscoli ripieni, oggi c’è parecchia tensione e le autorità hanno disposto limitazioni alla presenza dei tifosi doriani per evitare scontri: al Picco saranno ammessi solo i tifosi blucerchiati che hanno sottoscritto la tessera del tifoso. All’andata la trasferta fu vietata a tutti gli spezzini, che avessero la tessera oppure no: una differenza di trattamento che non è piaciuta in riva al Golfo dei Poeti. In realtà, la distorsione nelle decisioni è giustificata dal fatto che gli ultras della Samp, per scelta ideologica, non hanno sottoscritto la tessera del tifoso, mentre quelli dello Spezia sì. Il risultato, però, è che il settore ospiti di Marassi restò completamente vuoto e i bianchi giocarono la partita senza alcuna voce amica. Al contrario, la Samp oggi potrà contare su una piccola quota di sostenitori.

