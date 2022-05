Entella, l'impresa impossibile: "Se tutta Chiavari andasse al Barbera avanzerebbero 9mila posti"

di Edoardo Cozza

Il post autoironico della società in vista del ritorno dei quarti di finale dei playoff col Palermo: ad attendere i liguri un clima da grandi occasioni

L'impresa sembra di quelle impossibili: nei quarti di finale dei playoff di Serie C la Virtus Entella deve ribaltare un risultato sfavorevole (in casa ha perso 2-1 contro il Palermo) e dovrà farlo in un Barbera che ribollirà di entusiasmo e sarà pieno in ogni ordine di posto.

Per rendere l'idea dell'ovvia disparità di tifo arriva un post sui social molto autoironico: "Siamo piccoli, ma lotteremo sino alla fine" è la premessa della società biancazzurra, che poi prosegue: "Lo sapevate che se tutti gli abitanti di Chiavari entrassero allo stadio Renzo Barbera ci sarebbero ancora 9000 posti liberi? Abitanti di Chiavari 27.429; Capienza stadio Renzo Barbera di Palermo 36.365".

Un messaggio divertente per stemperare la tensione e far capire che tra le due piazze c'è un ovvio abisso a livello di coinvolgimento della tifoseria. A parlare, però, sarà il campo e sabato sera l'Entella proverà in tutti i modi a ribaltare un pronostico che i più danno per scontato.