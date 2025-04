Spezia, D'Angelo non snobba la Sampdoria: "Ci giochiamo qualcosa di importante fino all’ultimo"

"Esposito si è allenato e vedremo se potrà rientrare in squadra. Per Reca servirà almeno un mese, Degli Innocenti una settimana, mentre Vignali sarà valutato nei prossimi giorni". Così l'allenatore dello Spezia, Luca D'Angelo, ha aggiornato sulla situazione degli indisponibili a tre giorni dalla sfida contro la Sampdoria.

Critiche – Il tecnico si è soffermato anche sulle critiche rivolte al portiere Chichizola dopo l'errore contro il Brescia: "È consapevole dello sbaglio, ma non credo vada colpevolizzato. Avevamo tutto il tempo per recuperare, non ci siamo riusciti".

Classifica – Nonostante il terzo posto e gli otto punti di distacco dal Pisa, D'Angelo invita alla cautela: "I nerazzurri stanno facendo un campionato straordinario reagendo alle difficoltà. Noi dobbiamo pensare a una partita alla volta, senza fare calcoli. Stiamo disputando uno dei campionati più importanti della nostra storia in Serie B".

Attacco – Per la sfida con la Sampdoria, l'allenatore ha più soluzioni in avanti: "Di Serio sta bene, è un giocatore forte e sempre pronto. Può partire dall'inizio o entrare a gara in corso. Anche Falcinelli è disponibile e si sta allenando bene. Anche Kouda può scendere in campo".

Avversario – I blucerchiati non stanno vivendo un buon momento, ma D'Angelo non si fida: "Affrontiamo una squadra forte, indipendentemente dalla classifica. Abbiamo qualche difficoltà numerica, ma chi scenderà in campo darà il massimo".

Prestazioni – Guardando alle ultime gare, il tecnico si rammarica per alcuni punti persi: "Contro il Pisa abbiamo vinto, ma il pari sarebbe stato più giusto. Contro il Brescia non meritavamo la sconfitta, c'è rammarico anche per i punti lasciati con Modena e Cesena".

Espulsione – D'Angelo ha poi commentato il proprio allontanamento dal campo nell'ultima gara: "Sono deluso da me stesso. Un allenatore non dovrebbe mai farsi espellere".

Mentalità – Infine, un pensiero sull'atteggiamento della squadra: "L'agonismo è la base del calcio, la tattica da sola non basta. Contro il Brescia, in inferiorità numerica, abbiamo rischiato di segnare".

