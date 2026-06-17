Viridis Energia inaugura a Poviglio un impianto fotovoltaico da 12 MWp: innovazione, sostenibilità e benefici per il territorio

Viridis Energia S.p.A., società del Gruppo FNM attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili, ha inaugurato il nuovo impianto fotovoltaico di Poviglio, in provincia di Reggio Emilia. Con una potenza installata di 12 MWp, l’opera rappresenta una tappa significativa nel percorso di crescita dell’azienda e un contributo concreto alla transizione energetica del territorio.

L’impianto, collegato alla rete elettrica nazionale, è stato autorizzato da Arpae Emilia-Romagna in collaborazione con i Comuni di Poviglio e Boretto. La realizzazione ha consentito di valorizzare un’area inserita in un Ambito Produttivo Specializzato che in precedenza risultava inutilizzata, trasformandola in una risorsa strategica per la produzione di energia pulita.

Dal punto di vista tecnologico, il progetto si distingue per l’impiego di moduli fotovoltaici ad alta efficienza, sistemi di inseguimento solare (tracker) e inverter di ultima generazione, soluzioni che garantiscono elevate prestazioni energetiche e affidabilità operativa.

Particolare attenzione è stata riservata agli aspetti ambientali, con interventi progettati per preservare la permeabilità del suolo e assicurare la reversibilità delle opere nel lungo periodo. La sostenibilità del progetto si estende inoltre alle opere compensative previste, che coinvolgeranno la comunità locale attraverso iniziative orientate alla creazione di valore sociale, alla promozione di comportamenti responsabili e a uno sviluppo sostenibile duraturo.

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