Spagna, il primo motore a idrogeno immette energia pulita nella rete elettrica

In Spagna è stato testato con successo il primo grande motore industriale alimentato esclusivamente a idrogeno puro capace di immettere energia nella rete elettrica nazionale.

La sperimentazione, avvenuta a Bermeo, ha utilizzato il modello Wärtsilä 31H2, considerato il più grande motore a idrogeno al mondo. L’impianto ha dimostrato la possibilità di produrre elettricità senza ricorrere a carbone, gas o altre fonti fossili, anche nei momenti in cui solare ed eolico non sono disponibili.

Il sistema funziona come tecnologia di accumulo: quando le rinnovabili generano un surplus, l’energia in eccesso viene utilizzata per produrre idrogeno dall’acqua. Questo viene poi stoccato e riconvertito in elettricità quando necessario, garantendo continuità alla rete con emissioni nulle.

L’esperimento si inserisce nella strategia europea di integrazione delle rinnovabili e di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, con l’obiettivo di sviluppare sistemi di backup flessibili per una rete elettrica sempre più decarbonizzata.

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