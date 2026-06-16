Habemus solem: il Vaticano installa i pannelli solari e produce energia
di R.S.
Un nuovo impianto agrivoltaico che sorgerà nell'area extraterritoriale di Santa Maria di Galeria, alle porte di Roma
La Santa Sede accelera sulla sostenibilità con un nuovo impianto agrivoltaico che sorgerà nell'area extraterritoriale di Santa Maria di Galeria, alle porte di Roma. Realizzato in collaborazione con Acea, il progetto consentirà di produrre energia rinnovabile senza rinunciare alle attività agricole, grazie all'integrazione tra pannelli fotovoltaici e coltivazioni.
L'iniziativa - scrive affaritaliani.it - prende forma dopo la firma di un protocollo d'intesa tra il Vaticano, l'Apsa, la Fondazione Fratello Sole e Acea, e rappresenta uno dei primi grandi progetti sostenuti dalla fondazione voluta da Papa Leone XIV per proseguire il percorso ecologico avviato da Papa Francesco.
L'obiettivo va oltre la semplice produzione di elettricità: il piano mira a creare un modello innovativo che unisca tutela del territorio, agricoltura ed energia pulita, trasformando Roma in un punto di riferimento per la transizione verde. Un progetto che porta avanti la visione di una Chiesa sempre più impegnata nella salvaguardia dell'ambiente e nell'uso responsabile delle risorse naturali.
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