Energia, caldo record e bollette più care: fino a 400 euro per rinfrescare casa durante l’estate

L’estate 2026 si preannuncia più onerosa per le famiglie italiane. Secondo le stime di Assium, l’Associazione degli Utility Manager italiani, la spesa per l’utilizzo di condizionatori e sistemi di raffrescamento domestico potrebbe superare i 400 euro per nucleo familiare nell’arco dell’intera stagione estiva.

A incidere sui costi sono principalmente due fattori: l’arrivo anticipato delle alte temperature e l’aumento dei prezzi dell’energia. Già da maggio, infatti, molte città italiane hanno registrato temperature elevate e numerosi bollini arancioni e rossi per il caldo intenso, determinando un utilizzo più prolungato degli impianti di climatizzazione.

A questo si aggiunge il rincaro dell’energia elettrica, alimentato dalle tensioni internazionali e dall’instabilità dei mercati energetici. Una situazione che rischia di tradursi in bollette più pesanti per milioni di famiglie.

“Combattere il caldo in casa sarà quest’anno più costoso per gli italiani”, sottolinea il presidente di Assium, Federico Bevilacqua in un'intervista al Sole24Ore. Per evitare spiacevoli sorprese, l’associazione invita i consumatori a verificare attentamente le condizioni contrattuali applicate dal proprio fornitore di energia e a prestare attenzione ai consumi degli apparecchi utilizzati.

L’impatto sulla bolletta varia in base alla tipologia e all’efficienza energetica dei dispositivi. I modelli più recenti e performanti consentono infatti di ridurre significativamente i consumi rispetto agli apparecchi più datati, contribuendo a contenere la spesa durante i mesi più caldi.

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