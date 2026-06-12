Biometano, CH4T acquisisce da Iron RE un progetto da 499 mc/h in Abruzzo

CH4T, piattaforma di investimento specializzata nella valorizzazione e nell’upgrading di impianti di biogas esistenti per la produzione di biometano, ha acquisito da Iron RE, tramite un veicolo societario dedicato, un nuovo progetto in Abruzzo.

L’iniziativa prevede la realizzazione di un impianto con capacità produttiva pari a 499 metri cubi all’ora, che sarà localizzato nel Comune di Lanciano, in provincia di Chieti.

CH4T è partecipata da Suma Capital attraverso il fondo per le infrastrutture sostenibili SC Infra e continua così il proprio percorso di crescita nel settore del biometano, puntando sull’acquisizione e sullo sviluppo di progetti in grado di contribuire alla transizione energetica e alla decarbonizzazione del sistema energetico nazionale.

L’operazione conferma l’interesse degli investitori per il comparto del biometano, considerato uno dei segmenti strategici per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e sicurezza energetica del Paese.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.