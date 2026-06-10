Cina, boom delle esportazioni di auto a nuova energia: a maggio +112,6%

Le esportazioni cinesi di veicoli a nuova energia (NEV) hanno più che raddoppiato il ritmo di crescita a maggio, raggiungendo 424.000 unità, con un aumento del 112,6% rispetto allo stesso mese del 2025. Lo rende noto la China Passenger Car Association.

Le auto a nuova energia hanno rappresentato il 54,1% delle esportazioni totali di vetture passeggeri, confermandosi il principale motore della crescita dell’industria automobilistica cinese. A sostenere le vendite all’estero sono soprattutto la competitività dei marchi nazionali e la solidità della filiera produttiva dei veicoli elettrici.

Secondo l’associazione, l’espansione nei mercati dell’Europa e dell’America Latina sta compensando il rallentamento della domanda in altre aree, contribuendo a mantenere elevati i volumi di esportazione nonostante la debolezza dei consumi interni. Tuttavia, per giugno le prospettive restano improntate a una crescita moderata del mercato automobilistico cinese.

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