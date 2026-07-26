Enel apre le centrali al pubblico: il Progetto Territorio porta energia, cultura e sostenibilità nei territori
di R.C.
L'iniziativa prosegue "Centrali Aperte", il programma avviato nel 2002 per avvicinare cittadini, famiglie e scuole al mondo della produzione di energia
Enel rafforza il dialogo con le comunità locali attraverso il Progetto Territorio, un'iniziativa che unisce la promozione della cultura dell'energia, la valorizzazione delle eccellenze locali e l'apertura straordinaria delle proprie centrali idroelettriche al pubblico.
Tra gli appuntamenti dell'estate figurano le visite agli impianti di Nove (Veneto), in occasione del Dolomiti Arena – Slow Mountain Music Festival, e di Galleto (Umbria), nell'ambito della Festa delle Acque di Piediluco. Le visite, gratuite su prenotazione, permettono ai cittadini di conoscere da vicino il funzionamento degli impianti, il ruolo delle fonti rinnovabili e il valore storico e tecnologico delle infrastrutture energetiche.
L'iniziativa prosegue l'esperienza di Centrali Aperte, il programma avviato nel 2002 per avvicinare cittadini, famiglie e scuole al mondo della produzione di energia da fonti rinnovabili. Da settembre il calendario coinvolgerà circa 80 comuni italiani, con visite guidate, attività educative, iniziative dedicate alle famiglie e momenti di valorizzazione delle tradizioni e dei prodotti locali, trasformando le centrali in luoghi di incontro, divulgazione e partecipazione.
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