Enel apre le centrali al pubblico: il Progetto Territorio porta energia, cultura e sostenibilità nei territori

Enel rafforza il dialogo con le comunità locali attraverso il Progetto Territorio, un'iniziativa che unisce la promozione della cultura dell'energia, la valorizzazione delle eccellenze locali e l'apertura straordinaria delle proprie centrali idroelettriche al pubblico.

Tra gli appuntamenti dell'estate figurano le visite agli impianti di Nove (Veneto), in occasione del Dolomiti Arena – Slow Mountain Music Festival, e di Galleto (Umbria), nell'ambito della Festa delle Acque di Piediluco. Le visite, gratuite su prenotazione, permettono ai cittadini di conoscere da vicino il funzionamento degli impianti, il ruolo delle fonti rinnovabili e il valore storico e tecnologico delle infrastrutture energetiche.

L'iniziativa prosegue l'esperienza di Centrali Aperte, il programma avviato nel 2002 per avvicinare cittadini, famiglie e scuole al mondo della produzione di energia da fonti rinnovabili. Da settembre il calendario coinvolgerà circa 80 comuni italiani, con visite guidate, attività educative, iniziative dedicate alle famiglie e momenti di valorizzazione delle tradizioni e dei prodotti locali, trasformando le centrali in luoghi di incontro, divulgazione e partecipazione.

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