A2A Energia acquisisce il 100% di NetCity e rafforza i servizi per l'efficienza energetica

A2A Energia ha completato l'acquisizione del 100% di NetCity, società specializzata in soluzioni per l'efficienza energetica, rilevando il restante 51% delle quote che ancora non deteneva.

L'operazione consolida la presenza del gruppo nella filiera dei servizi energetici rivolti a famiglie e piccole imprese, ampliando l'offerta di soluzioni integrate per la transizione energetica.

"Abbiamo completato un percorso industriale che ci ha consentito di ampliare il portafoglio di servizi integrati, che spaziano dal fotovoltaico ai sistemi di accumulo, dalle pompe di calore alle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici", ha dichiarato l'amministratore delegato di A2A Energia, Andrea Cavallini.

Secondo il manager, l'acquisizione rappresenta un ulteriore passo nel sostegno all'elettrificazione dei consumi e alla transizione energetica del Paese, accompagnando famiglie e piccole e medie imprese nell'adozione di tecnologie più efficienti e sostenibili.

Cavallini ha inoltre sottolineato come l'attenzione alla qualità della customer experience e il presidio dell'intera filiera dei servizi confermino il rapporto di fiducia che A2A intende continuare a costruire con i propri clienti.

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