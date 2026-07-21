Geotermia di superficie: progetto pilota per aiutare le imprese a ridurre i costi energetici

Confindustria Emilia, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna e Arpae, ha avviato un progetto pilota per promuovere la geotermia di superficie nelle imprese delle province di Bologna, Ferrara e Modena.

L'iniziativa punta a favorire l'autoconsumo energetico e la transizione verso fonti rinnovabili attraverso una tecnologia che sfrutta il calore naturale del sottosuolo per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici. Per un'azienda tipo, l'adozione di un impianto geotermico può garantire un risparmio energetico del 30-35% rispetto ai sistemi tradizionali, oltre a ridurre le emissioni di CO₂ e i costi di manutenzione.

Il progetto, disciplinato da un Protocollo d'intesa approvato dalla Regione Emilia-Romagna, prevede il coinvolgimento delle aziende interessate e offre alle imprese associate a Confindustria Emilia un servizio gratuito di consulenza preliminare per valutare la fattibilità degli interventi.

L'iniziativa si inserisce nella strategia regionale di sviluppo delle energie rinnovabili e mira a rafforzare la competitività del sistema produttivo, coniugando sostenibilità ambientale, innovazione e contenimento dei costi energetici.

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