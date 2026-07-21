Gas, consumi in aumento: +3% a giugno. L’Italia punta su diversificazione e sicurezza energetica

I consumi di gas in Italia sono cresciuti del 3% a giugno 2026 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, trainati soprattutto dal settore termoelettrico, che ha registrato un aumento dell’11% nella produzione elettrica da gas.

In un contesto internazionale caratterizzato da instabilità e tensioni geopolitiche, il sistema energetico italiano ha confermato la propria capacità di risposta grazie alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento e a una rete infrastrutturale composta da gasdotti, rigassificatori e stoccaggi.

Con 10 punti di ingresso tra gasdotti e terminali di rigassificazione, l’Italia si conferma uno dei Paesi europei più interconnessi per la fornitura di gas e un nodo strategico nel Mediterraneo, garantendo maggiore flessibilità e continuità degli approvvigionamenti.

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