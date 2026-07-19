Bruxelles accelera sull'elettrificazione: l'Unione Europea punta al raddoppio

L'Unione Europea vuole imprimere una svolta alla transizione energetica con un piano che mira a incrementare in modo significativo il ricorso all'elettricità. L'obiettivo fissato dalla Commissione europea è portare il livello di elettrificazione dal 23% attuale al 46%, una strategia considerata fondamentale per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e contenere i costi dell'energia.

A illustrare il progetto è stato il commissario europeo all'Energia, Dan Jørgensen, che ha definito la proposta "ambiziosa ma realizzabile", sottolineando come il contesto internazionale renda indispensabile un'accelerazione. Secondo il commissario, le tensioni geopolitiche, in particolare la crisi in Medio Oriente, hanno dimostrato quanto il sistema energetico europeo sia ancora vulnerabile.

Jørgensen ha evidenziato che, dall'inizio degli attacchi statunitensi contro l'Iran, l'Europa avrebbe sostenuto una spesa aggiuntiva superiore ai 50 miliardi di euro per l'approvvigionamento energetico, senza ottenere un aumento delle forniture. Un dato che, secondo Bruxelles, rafforza la necessità di ridurre la dipendenza dalle fonti fossili importate.

Tra le misure previste dal piano figura anche una revisione della fiscalità energetica. L'intenzione della Commissione è rendere l'elettricità più conveniente rispetto al gas, riducendo il peso delle imposte sull'energia elettrica e favorendone così la diffusione nei trasporti, nell'industria e nel riscaldamento domestico.

Parallelamente prosegue anche il percorso di rafforzamento del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (Ets). A partire dal 2031, infatti, anche gli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti saranno chiamati a sostenere il costo delle emissioni di anidride carbonica, mentre le discariche resteranno escluse dal nuovo meccanismo.

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