Giovani ed energia: nasce l’Hub di Enel Foundation per guidare la transizione del futuro

Coinvolgere le nuove generazioni nelle scelte che definiranno il futuro del sistema energetico. È questo l’obiettivo dell’Hub Giovani ed Energia, la nuova iniziativa lanciata da Enel Foundation per creare uno spazio di confronto, ricerca e collaborazione dedicato ai giovani professionisti impegnati nei settori dell’energia, del clima e dell’innovazione.

Il progetto nasce con l’ambizione di mettere in relazione competenze, ricerca scientifica e politiche pubbliche, favorendo il contributo delle nuove generazioni alla costruzione di una transizione energetica più sostenibile, equa e resiliente.

L’iniziativa è stata presentata durante l’evento “Giovani ed Energia: dialoghi intergenerazionali sul futuro dell’energia”, promosso da Enel Foundation con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Consiglio Nazionale dei Giovani. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, la presidente dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Maria Alessandra Gallone e Marcella Panucci, consigliera del ministro dell’Università e della Ricerca per la competitività della ricerca, l’internazionalizzazione e i rapporti con le imprese.

L’Hub coinvolgerà circa quaranta giovani professionisti ad alto potenziale provenienti da istituzioni, università, organizzazioni internazionali, centri di ricerca e realtà attive nei comparti dell’energia e della divulgazione scientifica.

Attraverso percorsi di formazione, confronto interdisciplinare e produzione di contenuti, il progetto punta a rafforzare il dialogo tra mondo della ricerca, decisori pubblici e industria, valorizzando il ruolo dei giovani come protagonisti nella definizione delle strategie energetiche.

L’obiettivo finale è creare una rete permanente di giovani esperti capaci di contribuire all’elaborazione delle priorità energetiche italiane e al dibattito internazionale con analisi, proposte e competenze basate sull’evidenza scientifica.

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