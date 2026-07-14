Giovani ed energia: nasce l’Hub di Enel Foundation per guidare la transizione del futuro
di R.C.
Coinvolti circa quaranta giovani professionisti ad alto potenziale provenienti da istituzioni, università, organizzazioni internazionali, centri di ricerca
Coinvolgere le nuove generazioni nelle scelte che definiranno il futuro del sistema energetico. È questo l’obiettivo dell’Hub Giovani ed Energia, la nuova iniziativa lanciata da Enel Foundation per creare uno spazio di confronto, ricerca e collaborazione dedicato ai giovani professionisti impegnati nei settori dell’energia, del clima e dell’innovazione.
Il progetto nasce con l’ambizione di mettere in relazione competenze, ricerca scientifica e politiche pubbliche, favorendo il contributo delle nuove generazioni alla costruzione di una transizione energetica più sostenibile, equa e resiliente.
L’iniziativa è stata presentata durante l’evento “Giovani ed Energia: dialoghi intergenerazionali sul futuro dell’energia”, promosso da Enel Foundation con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Consiglio Nazionale dei Giovani. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, la presidente dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Maria Alessandra Gallone e Marcella Panucci, consigliera del ministro dell’Università e della Ricerca per la competitività della ricerca, l’internazionalizzazione e i rapporti con le imprese.
L’Hub coinvolgerà circa quaranta giovani professionisti ad alto potenziale provenienti da istituzioni, università, organizzazioni internazionali, centri di ricerca e realtà attive nei comparti dell’energia e della divulgazione scientifica.
Attraverso percorsi di formazione, confronto interdisciplinare e produzione di contenuti, il progetto punta a rafforzare il dialogo tra mondo della ricerca, decisori pubblici e industria, valorizzando il ruolo dei giovani come protagonisti nella definizione delle strategie energetiche.
L’obiettivo finale è creare una rete permanente di giovani esperti capaci di contribuire all’elaborazione delle priorità energetiche italiane e al dibattito internazionale con analisi, proposte e competenze basate sull’evidenza scientifica.
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