Fotovoltaico, il Demanio mette a gara 8 terreni statali per nuovi impianti rinnovabili

L’Agenzia del Demanio accelera sulla valorizzazione delle aree pubbliche inutilizzate per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Sono stati pubblicati sei nuovi bandi rivolti alle Energy Service Company (Esco) per la concessione di otto terreni statali destinati alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

Le aree interessate, per una superficie complessiva di circa 50 ettari, si trovano in sei regioni italiane: Abruzzo, Campania, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Veneto. I terreni sono stati individuati come idonei all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e saranno messi a disposizione di operatori privati per la produzione di energia pulita.

L’iniziativa, avviata a un anno dalle prime gare pilota, punta a trasformare beni pubblici inutilizzati in risorse capaci di generare valore economico e ambientale, favorendo anche lo sviluppo dell’autoconsumo collettivo e delle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer).

I bandi prevedono particolare attenzione alla qualità dei progetti, agli interventi di mitigazione paesaggistica e alla sostenibilità delle infrastrutture. Saranno inoltre premiate le proposte che prevedono la costituzione o l’adesione a Comunità Energetiche Rinnovabili con il coinvolgimento di almeno un Comune.

L’obiettivo è favorire nuovi investimenti nel settore energetico e contribuire alla crescita della produzione da fonti rinnovabili sul territorio nazionale.

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