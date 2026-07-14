Torna sui binari la prima locomotiva italiana con pannelli solari sul tetto

Una locomotiva italiana torna a raccontare una pagina anticipatrice della transizione energetica. È la prima motrice del Paese equipaggiata con pannelli solari sul tetto, un progetto sperimentale nato nel 2003 grazie alla collaborazione tra Trenitalia, Unione Europea e Legambiente.

La locomotiva, dotata di sei pannelli fotovoltaici, non utilizzava l’energia del sole per muoversi, ma per alimentare alcuni servizi interni del convoglio, rappresentando uno dei primi tentativi di applicare il fotovoltaico al settore ferroviario.

L’esperimento aveva l’obiettivo di studiare nuove soluzioni per ridurre i consumi energetici e integrare fonti rinnovabili nei sistemi di trasporto. All’epoca si trattava di una tecnologia innovativa, capace di anticipare temi oggi centrali nelle strategie di decarbonizzazione della mobilità.

A distanza di oltre vent’anni, la storica locomotiva potrebbe tornare protagonista grazie a un intervento di recupero e restauro. L’iniziativa punta a preservare un simbolo della ricerca italiana sull’energia pulita e a valorizzare un progetto che aveva anticipato l’attuale interesse per l’integrazione tra trasporti e fonti rinnovabili.

La motrice rimane una testimonianza di come sperimentazione e innovazione possano aprire nuove strade verso una mobilità più sostenibile.

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