Tunisia e Algeria rafforzano l’asse strategico: cooperazione su energia, acqua e sviluppo delle frontiere

Tunisi e Algeri rilanciano il loro partenariato strategico puntando su energia, gestione delle risorse idriche, sicurezza alimentare e crescita economica. Il ministro degli Esteri tunisino Mohamed Ali Nafti è stato ricevuto ad Algeri dal presidente algerino Abdelmadjid Tebboune durante i lavori del Comitato di follow-up tunisino-algerino, riunito il 7 e l’8 luglio nella capitale algerina nell’ambito dell’attuazione delle intese raggiunte dalla 23ª Grande commissione mista bilaterale.

Al centro degli incontri figurano i principali dossier della cooperazione tra i due Paesi: sicurezza, trasporti, tecnologie della comunicazione, affari sociali, lavoro, formazione, cultura e sport. Tunisia e Algeria hanno ribadito la volontà di rafforzare il coordinamento su settori strategici come acqua, energia, sicurezza alimentare, sviluppo delle aree di confine e incremento degli scambi commerciali.

L’obiettivo è creare nuove opportunità per le imprese dei due Paesi, favorendone anche l’accesso ai mercati africani. Particolare attenzione è stata dedicata alle comunità tunisine e algerine residenti nei rispettivi territori, con l’aggiornamento degli accordi bilaterali e l’introduzione di nuove facilitazioni in materia di soggiorno, lavoro e proprietà.

Il rilancio della collaborazione economica arriva dopo il Forum tunisino-algerino sull’investimento e il commercio bilaterale, svoltosi tra Gafsa e Tebessa alla fine di giugno. L’incontro ha portato alla definizione di 35 accordi preliminari tra operatori dei due Paesi e all’individuazione di sette progetti strategici nel settore dei materiali da costruzione, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle regioni di frontiera.

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