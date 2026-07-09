Aruba investe nell’energia: acquistate tre centrali idroelettriche in Piemonte per alimentare la crescita tecnologica

Il settore tecnologico guarda sempre più alla produzione diretta di energia. Aruba, azienda italiana attiva nei servizi digitali e nei data center, ha acquisito tre centrali idroelettriche in Piemonte, rafforzando la propria strategia di approvvigionamento energetico sostenibile.

Gli impianti si trovano lungo il corso della Stura e si aggiungono alle altre centrali già controllate da Aruba nel Nord Italia, portando a undici il numero complessivo delle strutture idroelettriche gestite dall’azienda.

L’operazione si inserisce in un fenomeno più ampio: le imprese tecnologiche stanno investendo direttamente nella produzione di energia per rispondere alla crescente domanda legata alla digitalizzazione, ai servizi cloud e soprattutto all’espansione dell’intelligenza artificiale, che richiede infrastrutture sempre più energivore.

Aruba non è un caso isolato. Anche altre realtà del comparto digitale stanno puntando sull’acquisizione di asset energetici per aumentare autonomia, stabilità delle forniture e sostenibilità delle proprie attività. Tra queste figura la società romana Translated, che ha acquisito a Pavia una centrale idroelettrica progettata dal nonno di Albert Einstein, trasformando un impianto storico in una risorsa strategica per il proprio sviluppo.

La tendenza riflette un cambiamento nel rapporto tra tecnologia ed energia: i grandi operatori digitali non si limitano più ad acquistare elettricità sul mercato, ma cercano un controllo più diretto sulle fonti di approvvigionamento, privilegiando in particolare le rinnovabili.

Con la crescita dell’intelligenza artificiale e dei sistemi di calcolo avanzati, la disponibilità di energia affidabile e a basse emissioni sta diventando uno dei fattori decisivi per la competitività delle aziende tecnologiche. Le centrali idroelettriche rappresentano quindi non solo un investimento ambientale, ma anche una scelta strategica per garantire capacità produttiva e sicurezza energetica nel lungo periodo.

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