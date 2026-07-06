Energia, mercato e sostenibilità: Estra lancia il vodcast “Estra ON air”

Debutta martedì 7 luglio il nuovo vodcast “Estra ON air”, progetto editoriale e divulgativo promosso da Estra, dedicato ai grandi temi dell’energia, del mercato e della sostenibilità.

L’iniziativa - scrive La Nazione - si propone come un appuntamento settimanale pensato per raccontare in modo semplice e accessibile le dinamiche del settore energetico e il loro impatto concreto sulla vita di cittadini e imprese, in un contesto caratterizzato da forte volatilità dei prezzi e crescente attenzione alla transizione energetica.

Il format prevede dieci puntate, condotte da Virginia Masoni, nelle quali di volta in volta vengono affrontati temi chiave come l’andamento dei costi dell’energia, la lettura della bolletta, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il ruolo delle utility nei territori. Ogni episodio mette a confronto esperienze, dati e punti di vista di ospiti del settore, con l’obiettivo di offrire strumenti di comprensione su un ambito spesso complesso e percepito come distante dalla quotidianità.

Il vodcast sarà disponibile sul canale YouTube di Estra e andrà in onda ogni martedì in prima serata su Canale 3 (canale 84 del digitale terrestre), oltre a essere fruibile on demand sui canali digitali dell’emittente.

Con “Estra ON air” il gruppo punta a rafforzare la propria presenza anche sul piano della comunicazione, scegliendo un linguaggio divulgativo e multicanale per avvicinare il pubblico ai temi dell’energia e della sostenibilità.

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