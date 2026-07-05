Rinnovabili più convenienti del gas: nel 2025 oltre il 90% dei nuovi impianti costa meno

Le energie rinnovabili consolidano il proprio vantaggio economico sulle fonti fossili. Secondo il nuovo rapporto dell'Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili (Irena), nel 2025 oltre il 90% della nuova capacità installata nel mondo ha prodotto elettricità a un costo inferiore rispetto a quello delle nuove centrali alimentate a gas.

Il fotovoltaico continua a trainare la crescita globale con oltre 500 GW installati nell'ultimo anno, mentre l'eolico onshore si conferma la tecnologia più conveniente, con un costo medio dell'energia pari a 33 dollari per MWh. Per confronto, nei Paesi dove il gas è più costoso, tra cui l'Italia, produrre elettricità con nuovi impianti a gas può arrivare a circa 100 dollari per MWh.

Il rapporto evidenzia inoltre il forte calo dei costi delle batterie per l'accumulo di energia, scesi del 30% nel 2025, rendendo sempre più competitivi gli impianti fotovoltaici abbinati a sistemi di accumulo.

Per Irena, oggi il principale ostacolo allo sviluppo delle rinnovabili non è più il costo delle tecnologie, ma quello dei finanziamenti e la lentezza delle autorizzazioni. Accelerare gli investimenti e semplificare le procedure sarà quindi decisivo per favorire la transizione energetica e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.

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