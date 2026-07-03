Il Sinfi punta a diventare il "gemello digitale" delle reti: focus su energia e data center

A dieci anni dalla sua istituzione, il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (Sinfi) guarda a una nuova fase di sviluppo con l'obiettivo di trasformarsi in un vero e proprio "gemello digitale" delle infrastrutture presenti sul territorio, supportando la gestione delle reti di telecomunicazioni, dell'energia e dei data center.

L'evoluzione del sistema punta a creare una rappresentazione digitale delle infrastrutture collocate sia nel sottosuolo sia in superficie, offrendo uno strumento avanzato per la pianificazione degli interventi, il coordinamento delle reti e lo sviluppo di progetti legati alle smart city e alle smart land.

L'ambizione è quella di rendere il Sinfi un punto di riferimento per la gestione integrata delle infrastrutture strategiche, facilitando la condivisione delle informazioni tra i diversi gestori e migliorando la programmazione dei lavori, con benefici in termini di efficienza, riduzione dei costi e minore impatto sul territorio.

Tra gli ambiti di maggiore interesse emergono anche i data center e le infrastrutture energetiche, sempre più centrali nella transizione digitale ed energetica. La disponibilità di una mappatura digitale completa consentirebbe infatti una pianificazione più efficace degli investimenti e una gestione più sicura delle reti, in un contesto caratterizzato da una crescente domanda di connettività e capacità energetica.

Il progetto si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione delle infrastrutture nazionali, con l'obiettivo di fornire uno strumento in grado di supportare le decisioni di amministrazioni pubbliche, gestori di reti e operatori del settore nello sviluppo delle infrastrutture del futuro.

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