North Sea Energy Island: l’isola artificiale nel Mare del Nord che alimenterà fino a 10 milioni di famiglie

Nel Mare del Nord, a circa 80 km dalla costa della penisola dello Jutland in Danimarca, sta prendendo forma uno dei progetti energetici più ambiziosi d’Europa: la North Sea Energy Island. Si tratta di un’isola artificiale hi-tech progettata per raccogliere e distribuire l’energia prodotta da vaste distese di parchi eolici offshore.

L’infrastruttura, sviluppata in collaborazione tra diversi Paesi europei, rappresenta un tassello strategico nel percorso verso la neutralità climatica. L’obiettivo è ambizioso: entro il 2040 l’isola dovrebbe raggiungere una capacità installata fino a 10 GW, sufficiente a coprire il fabbisogno energetico di circa 10 milioni di famiglie europee.

Il progetto non è però privo di difficoltà. Ritardi nei tempi di realizzazione, aumento dei costi e sfide tecniche complesse stanno rallentando il suo sviluppo. L’entrata in funzione è oggi prevista non prima del 2036, con una prima fase da circa 3 GW di capacità, destinata poi ad ampliarsi progressivamente.

Una volta completata, l’isola potrebbe diventare il più grande hub energetico offshore al mondo, trasformando il Mare del Nord in uno dei centri nevralgici della produzione di energia rinnovabile in Europa.

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