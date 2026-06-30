Edison, il Qatar prolunga la forza maggiore sul Gnl: salgono a 21 i carichi bloccati
di R.S.
Secondo la società, risultano finora bloccati 21 carichi di Gnl, pari a circa 2,7 miliardi di metri cubi di gas
Proseguono le difficoltà nelle forniture di gas naturale liquefatto (Gnl) dal Qatar all'Italia. Edison ha reso noto di aver ricevuto una nuova comunicazione da QatarEnergy che conferma l'estensione della causa di forza maggiore, impedendo al fornitore di rispettare gli obblighi previsti dai contratti di consegna.
Secondo la società, risultano finora bloccati 21 carichi di Gnl, pari a circa 2,7 miliardi di metri cubi di gas, con consegne previste tra aprile e l'inizio di settembre 2026. Edison ha comunque assicurato di essere in grado di compensare le mancate forniture attraverso fonti alternative.
L'estensione della forza maggiore arriva mentre proseguono, tra fasi alterne, i delicati negoziati tra Stati Uniti e Iran, in un contesto geopolitico che continua a influenzare i mercati energetici internazionali.
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