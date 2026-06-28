Idrogeno in casa, come funziona e perché può rivoluzionare il riscaldamento domestico

L'idrogeno domestico è una delle tecnologie più promettenti per rendere le abitazioni più efficienti e sostenibili. Non è una fonte di energia, ma un vettore energetico: viene prodotto utilizzando altra energia, può essere immagazzinato e impiegato per alimentare il riscaldamento, produrre elettricità o accumulare l'energia generata da impianti fotovoltaici.

Il metodo più sostenibile per produrlo è l'elettrolisi dell'acqua alimentata da energia rinnovabile, che dà origine al cosiddetto idrogeno verde. Se invece viene ottenuto dal gas naturale, il suo impatto ambientale è maggiore a causa delle emissioni generate durante la produzione.

Nel settore domestico l'applicazione più concreta riguarda le caldaie hydrogen ready, già predisposte per funzionare in futuro con miscele di gas naturale e idrogeno o, quando le reti lo consentiranno, con idrogeno puro. Oggi, infatti, la soluzione più realistica è proprio l'integrazione dell'idrogeno nelle reti del gas esistenti, senza dover sostituire gli impianti delle abitazioni.

Tra le tecnologie più avanzate ci sono anche le celle a combustibile, capaci di produrre contemporaneamente calore ed elettricità, ma ancora poco diffuse e limitate a progetti sperimentali.

La diffusione dell'idrogeno nelle case sarà graduale. Nei prossimi 5-10 anni si prevede un impiego crescente in miscela con il gas naturale e una maggiore diffusione di dispositivi H2-ready. Solo nel lungo periodo, con infrastrutture dedicate e costi più contenuti, l'idrogeno potrà avere un ruolo centrale nel riscaldamento e nella gestione dell'energia domestica.

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