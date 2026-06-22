Energia e sicurezza, Macrì (Leonardo): "L'Europa affronti unita le crisi per proteggere economia e industria"

L'energia non è più soltanto una questione economica, ma un tema strategico che riguarda direttamente la sicurezza nazionale e la stabilità dei Paesi europei. Ne è convinto Francesco Macrì, presidente di Leonardo e della multiutility Estra secondo cui le recenti crisi internazionali hanno mostrato quanto l'approvvigionamento energetico sia diventato un fattore decisivo per la competitività e la resilienza degli Stati.

In un'intervista al Corriere della Sera, Macrì ha richiamato l'attenzione sulle conseguenze delle tensioni internazionali, dall'invasione dell'Ucraina al conflitto in Medio Oriente, sottolineando come ogni crisi abbia avuto effetti immediati sui costi dell'energia e sulle forniture per l'Europa.

«Quando l'energia dipende troppo da fonti esterne e da rotte vulnerabili, ogni tensione internazionale si trasferisce sull'economia», ha spiegato. Per questo, secondo il presidente di Leonardo, l'Unione Europea dovrebbe compiere un salto di qualità nella gestione delle emergenze energetiche, trattando il tema con la stessa attenzione riservata alla difesa e alla sicurezza comune.

Macrì ha evidenziato che il controllo delle risorse energetiche, delle infrastrutture e delle vie di approvvigionamento è ormai un elemento centrale degli equilibri geopolitici. Una crisi energetica, ha osservato, può tradursi rapidamente in un rallentamento della produzione industriale, nell'aumento dell'inflazione e in una maggiore vulnerabilità delle infrastrutture strategiche.

Da qui l'appello a una maggiore integrazione europea: «L'energia deve essere messa sullo stesso piano in Europa per affrontare uniti le emergenze», ha affermato, indicando nella cooperazione tra gli Stati membri la chiave per ridurre la dipendenza dall'estero e rafforzare la competitività del sistema produttivo europeo.

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