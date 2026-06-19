Dal Golfo energia verde a basso costo per sostenere la transizione europea

L’Arabia Saudita può diventare un partner strategico per l’Europa nella fornitura di energia verde e idrogeno a prezzi competitivi, contribuendo a ridurre la dipendenza dal gas e a diversificare le fonti di approvvigionamento. Lo ha affermato - scrive la Gazzetta del Mezzogiorno - Marco Arcelli, già amministratore delegato di Acwa Power, intervenendo all’evento FII Priority Europe a Roma.

Secondo Arcelli, il gruppo saudita, leader nei settori delle energie rinnovabili, della desalinizzazione e dell’idrogeno verde, dispone di una capacità produttiva e di investimenti tali da poter svolgere un ruolo chiave nella transizione energetica europea.

Tra i punti di forza indicati, il basso costo dell’energia prodotta nel Golfo, che consentirebbe forniture di elettricità e idrogeno verde attraverso contratti di lungo periodo a condizioni più vantaggiose rispetto ai mercati europei.

Particolare rilievo assumono i grandi progetti in corso sulla costa occidentale saudita, tra cui un impianto per la produzione di idrogeno verde da 9 miliardi di dollari, ormai vicino al completamento e operativo dal 2027.

Per Arcelli, grazie alle sue risorse, alla capacità finanziaria e alla posizione geografica strategica, l’Arabia Saudita può rappresentare per l’Europa una nuova fonte stabile e competitiva di energia pulita nel percorso verso la decarbonizzazione.

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