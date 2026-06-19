Stellantis, Filosa: “Tagliare i costi di energia e lavoro”. Cassino in attesa del rilancio

Nel corso dell’audizione in Parlamento, l’amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, ha ribadito la necessità di interventi urgenti per ridurre il costo dell’energia e aumentare la flessibilità del lavoro, indicando questi fattori come elementi decisivi per la competitività del settore automotive in Italia.

Filosa ha evidenziato il divario dei prezzi energetici rispetto ad altri Paesi europei e ha chiesto misure di sostegno per imprese e filiera. Sul fronte occupazionale ha espresso apprezzamento per le recenti norme che favoriscono il distacco dei lavoratori tra aziende nell’ambito di accordi sindacali.

Per quanto riguarda gli stabilimenti italiani, confermati i programmi già annunciati per Pomigliano, Melfi e Mirafiori, mentre per Cassino bisognerà attendere almeno fino a dicembre per conoscere il piano di rilancio. Il progetto, ha spiegato il manager, potrebbe passare attraverso una partnership industriale finalizzata al rilancio di Maserati e alla produzione di nuove ammiraglie.

Tra le novità annunciate, un investimento da un miliardo di euro nello stabilimento di Atessa per la nuova generazione di veicoli commerciali. Resta invece aperto il confronto sul futuro di Maserati, Alfa Romeo e sulla mancata realizzazione della gigafactory di batterie a Termoli.

Divergenti le reazioni sindacali: la Fiom giudica insufficienti le risposte fornite dall’azienda e denuncia il permanere delle criticità produttive e occupazionali, mentre la Uilm valuta positivamente l’attenzione riservata ai marchi premium e le prospettive di rilancio per il sito di Cassino.

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