Efficienza energetica, al via l’edizione 2026 di “Italia in Classe A”

Parte la nuova edizione di “Italia in Classe A”, il programma promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzato da ENEA per diffondere la cultura dell’efficienza energetica tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

Tra le iniziative previste, il roadshow “Humanizing Energy” dedicato alla riqualificazione energetica e alla rigenerazione urbana, che prenderà il via il 22 giugno a Roma. Confermate anche attività formative per tecnici, imprese e operatori del settore edilizio, tra cui la masterclass per “Facilitatori della riqualificazione energetica”, in collaborazione con SAIE.

Il programma punta a promuovere comportamenti sostenibili, sostenere la transizione energetica degli enti pubblici e favorire la diffusione di strumenti e competenze per l’efficientamento energetico. Spazio anche a progetti rivolti a scuole, famiglie e anziani, oltre a iniziative per rendere più accessibili le informazioni energetiche.

Tra le novità del 2026 figura “La Casa che cambia”, format teatrale ideato per sensibilizzare il pubblico sui benefici della riqualificazione energetica attraverso il racconto e la partecipazione.

«Informazione e formazione sono strumenti fondamentali per accompagnare cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni verso scelte energetiche più consapevoli e sostenibili», sottolinea ENEA.

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