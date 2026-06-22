AI ed energia, Chevron e Microsoft siglano un accordo da 20 anni per alimentare i data center del futuro

La corsa globale all'intelligenza artificiale sta ridisegnando non solo il settore tecnologico, ma anche quello energetico. In questo contesto si inserisce l'accordo ventennale firmato tra Chevron e Microsoft per la fornitura di energia destinata ad alimentare un grande data center nel Texas occidentale, uno degli Stati americani diventati centrali nello sviluppo delle infrastrutture digitali legate all'AI.

L'intesa rappresenta un ulteriore segnale di come i colossi tecnologici stiano cercando di garantirsi forniture energetiche stabili e di lungo periodo per sostenere la crescita esponenziale della domanda di calcolo generata dall'intelligenza artificiale, dal cloud computing e dai servizi digitali avanzati.

Negli ultimi anni il consumo energetico dei data center è aumentato in maniera significativa. L'addestramento e il funzionamento dei modelli di intelligenza artificiale richiedono infatti enormi capacità di elaborazione e, di conseguenza, grandi quantità di elettricità. Secondo gli analisti del settore, la richiesta di energia da parte dei centri dati statunitensi è destinata a crescere rapidamente nel prossimo decennio, spingendo le aziende tecnologiche a stringere accordi diretti con produttori e operatori energetici.

Per Chevron, uno dei maggiori gruppi energetici mondiali, l'intesa con Microsoft rappresenta un'opportunità per entrare in un mercato in forte espansione, quello dell'alimentazione delle infrastrutture digitali. Per Microsoft, invece, l'accordo offre maggiore sicurezza sugli approvvigionamenti energetici necessari a sostenere la crescita delle proprie piattaforme cloud e dei servizi basati sull'intelligenza artificiale.

Il Texas si conferma uno dei territori più strategici per questa trasformazione. Grazie alla disponibilità di grandi spazi, a una rete energetica sviluppata e a una crescente presenza di impianti per la produzione di energia rinnovabile, lo Stato americano è diventato una delle principali destinazioni per nuovi investimenti in data center.

L'accordo evidenzia inoltre una tendenza sempre più evidente: il futuro dell'intelligenza artificiale non dipenderà soltanto dalla capacità di sviluppare algoritmi più potenti, ma anche dalla disponibilità di energia sufficiente per alimentarli. Per questo motivo tecnologia ed energia stanno diventando settori sempre più interconnessi, con partnership strategiche che potrebbero influenzare gli equilibri economici e industriali dei prossimi decenni.

La sfida, per le grandi aziende e per i governi, sarà quella di coniugare la crescita dell'economia digitale con la sostenibilità energetica, evitando che l'espansione dell'intelligenza artificiale si traduca in un aumento incontrollato dei consumi e delle emissioni. L'accordo tra Chevron e Microsoft è uno dei primi esempi concreti di questa nuova alleanza tra Big Tech e industria energetica.

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