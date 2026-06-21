Italia-Turchia, a Istanbul forum su infrastrutture ed energia: oltre 200 incontri tra imprese per nuovi investimenti

Rafforzare le relazioni economiche tra Italia e Turchia passando dai settori strategici delle infrastrutture e dell’energia. È questo l’obiettivo del forum di business matching organizzato a Istanbul da SACE e dall’Ambasciata d’Italia, che ha riunito imprese dei due Paesi in una giornata fitta di incontri e opportunità commerciali.

L’evento, ospitato a Palazzo di Venezia, ha visto la partecipazione di circa cento operatori e la realizzazione di oltre 200 incontri B2B tra aziende italiane e turche, con l’obiettivo di favorire nuove collaborazioni industriali e finanziarie in un contesto di forte espansione degli investimenti infrastrutturali in Turchia.

Al centro del confronto, in particolare, il piano di sviluppo promosso da Ankara nel settore della logistica, che prevede investimenti fino a 200 miliardi di dollari nel medio e lungo periodo. Un quadro che apre importanti prospettive per le imprese italiane attive nei comparti delle costruzioni, dell’energia e delle tecnologie industriali.

L’iniziativa rientra nella rassegna “Ideha26”, promossa dall’Ambasciata italiana ad Ankara per valorizzare il know-how e l’eccellenza produttiva italiana sul mercato turco.

Nel corso dell’incontro, il ministro del Commercio turco Ömer Bolat ha sottolineato il ruolo strategico dell’Italia nel sistema economico del Paese, evidenziando la forte integrazione tra le due economie e la storica presenza delle imprese italiane nello sviluppo industriale turco. L’Italia, ha ricordato, rappresenta il secondo partner commerciale europeo della Turchia e il principale nell’area del Mediterraneo.

Sulla stessa linea l’ambasciatore italiano in Turchia Giuseppe Manzo, che ha evidenziato l’importanza del lavoro congiunto tra istituzioni e sistema economico: «Grazie anche al lavoro di SACE stiamo rafforzando il sostegno alle imprese italiane che operano ed esportano in Turchia, con l’obiettivo di incrementare l’interscambio commerciale dagli attuali 29 miliardi fino a 40 miliardi nei prossimi anni».

Il forum si inserisce in una fase di crescente cooperazione economica tra i due Paesi, con particolare attenzione ai settori infrastrutturali ed energetici, considerati chiave per lo sviluppo dei futuri rapporti industriali tra Italia e Turchia.

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