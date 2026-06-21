Energia rinnovabile tra Granozzo e Confienza, pronta la nuova centrale idroelettrica sul “salto Tombe”

È entrata nella fase operativa la nuova centrale idroelettrica realizzata tra Granozzo con Monticello e Confienza, un impianto destinato alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sfruttando il cosiddetto “salto Tombe” lungo la roggia Biraga. Un’infrastruttura che rappresenta un investimento sul fronte della sostenibilità energetica e della valorizzazione delle risorse idriche del territorio.

I lavori, completati in circa 18 mesi, hanno portato alla realizzazione di un sistema in grado di trasformare il dislivello naturale del corso d’acqua in energia pulita, contribuendo alla produzione locale e alla riduzione delle emissioni legate ai combustibili fossili.

L’impianto si inserisce nel più ampio percorso di sviluppo delle energie rinnovabili a livello territoriale, con l’obiettivo di aumentare l’autonomia energetica e migliorare la resilienza delle infrastrutture. La centrale è ora pronta per l’avvio della produzione elettrica, segnando la conclusione della fase di costruzione e collaudo.

Il progetto, sviluppato nel rispetto delle caratteristiche ambientali dell’area, punta a coniugare produzione energetica e tutela del paesaggio agricolo circostante, tipico della pianura tra Novarese e Vercellese.

Con l’entrata in funzione dell’impianto, il territorio compie un passo ulteriore verso la transizione energetica, sfruttando una risorsa locale come l’acqua per generare energia a basso impatto ambientale e contribuire al fabbisogno elettrico della zona.

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