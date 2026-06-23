Italgas, Gallo: “Nessun rischio di rivali nella gara per la distribuzione a Roma"

Italgas non teme la concorrenza nella gara per la distribuzione del gas a Roma. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato Pier Lorenzo Dell’Orco, intervenendo sul tema delle gare d’ambito territoriale (Atem), che secondo il manager stanno entrando in una fase di forte accelerazione in tutta Italia.

«La vera novità è che si sta muovendo tutta l’Italia», ha spiegato Dell’Orco, sottolineando come il Nord-Ovest resti l’area più avanzata, grazie a un numero maggiore di bandi già assegnati o in corso. «Ora vediamo stazioni appaltanti attive anche al Centro e al Sud», ha aggiunto, citando tra le ultime gare quelle di Enna, Crotone e Catanzaro.

Sul fronte della concorrenza, l’ad ha escluso criticità legate alla crescita del gruppo, evidenziando come il mercato sia regolato a livello di singolo ambito territoriale. «Per l’Autorità il mercato rilevante è l’Atem e, se si riduce la competitività in una futura gara, possono essere previste misure di compensazione», ha spiegato.

Dell’Orco ha quindi ribadito che, in presenza di adeguata competizione nei singoli ambiti, non esistono limiti antitrust alla crescita delle aziende una volta assegnate le gare.

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