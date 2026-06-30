Corus punta sull’energia green: fotovoltaico senza investimenti con EPC e PPA

Corus, Energy Service Company con sede a Curno (Bergamo), rafforza la propria offerta per le imprese con soluzioni che puntano a ridurre i costi energetici e ad aumentare l'autonomia attraverso il fotovoltaico, senza richiedere investimenti iniziali.

Per le aziende ad alto consumo energetico, in particolare del settore manifatturiero, propone gli Energy Performance Contract (EPC): contratti che prevedono un prezzo dell'energia fisso per tutta la durata dell'accordo, generalmente dieci anni. L'investimento per la realizzazione dell'impianto è sostenuto da Corus e viene recuperato nel tempo attraverso la bolletta, comprensiva anche dei servizi di manutenzione. Al termine del contratto, la proprietà dell'impianto viene trasferita al cliente.

Per le imprese con ampie superfici disponibili e consumi contenuti, come gli operatori della logistica, l'azienda offre invece i Power Purchase Agreement (PPA). In questo modello Corus installa e gestisce gli impianti fotovoltaici sulle coperture messe a disposizione dal cliente, fornendo energia a condizioni agevolate e valorizzando l'eventuale produzione in eccesso. Anche in questo caso, a fine contratto l'impianto diventa di proprietà dell'azienda ospitante.

Fondata nel 2011 come società specializzata nell'illuminazione industriale e sportiva, Corus ha progressivamente orientato il proprio business verso l'efficientamento energetico. Oggi il fotovoltaico rappresenta circa il 50% del fatturato aziendale. Nel 2026 la società conta una trentina di impianti realizzati in tutta Italia, una potenza complessiva di circa 10 MW, 15 dipendenti e un fatturato di circa 5 milioni di euro. Tra i progetti più significativi figurano interventi negli impianti sportivi e la realizzazione dell'illuminazione della pista "Baradello by Night" di Aprica, considerata la pista da sci illuminata più lunga d'Europa.

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