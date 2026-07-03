UE, verso più flessibilità sul Patto di stabilità: tra le spese ammesse anche incentivi per auto elettriche e pompe di calore
di R.S.
L'orientamento emerge da fonti europee e sarà illustrato in una nota che verrà esaminata dal Comitato Economico e Finanziario (EFC)
La Commissione europea si prepara ad ampliare la clausola di salvaguardia nazionale del Patto di stabilità, estendendola anche ad alcune spese per la transizione energetica. Tra gli interventi che potranno beneficiare delle nuove deroghe figurano gli incentivi per l'acquisto di auto elettriche e il sostegno all'installazione di pompe di calore.
L'orientamento emerge da fonti europee e sarà illustrato in una nota che verrà esaminata dal Comitato Economico e Finanziario (EFC), l'organismo consultivo composto dagli alti funzionari dei ministeri delle Finanze dei Paesi membri dell'Unione.
L'estensione della clausola punta ad affiancare le deroghe già previste per gli investimenti nella difesa, consentendo agli Stati membri maggiori margini di spesa anche per interventi legati alla sicurezza energetica e alla decarbonizzazione.
Secondo quanto trapela da Bruxelles, tra le misure considerate ammissibili rientreranno quindi gli incentivi destinati a favorire la diffusione della mobilità elettrica e il supporto economico per l'acquisto di pompe di calore, tecnologie ritenute strategiche per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e abbattere le emissioni.
L'eventuale estensione non richiederà un nuovo via libera del Consiglio Ecofin, che aveva già approvato la clausola originaria, consentendo agli Stati membri di incrementare gli investimenti fino all'1,5% del Pil nell'arco di quattro anni per specifiche esigenze strategiche.
L'iniziativa si inserisce nella strategia europea volta a coniugare disciplina di bilancio, sicurezza energetica e accelerazione della transizione ecologica, offrendo ai governi maggiore flessibilità per sostenere gli investimenti considerati prioritari.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie