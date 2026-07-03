Alperia, dalla BEI fino a 345 milioni per energia verde e reti in Alto Adige

La Banca europea per gli investimenti (BEI) sosterrà il piano di sviluppo di Alperia con un finanziamento fino a 345 milioni di euro destinato a rafforzare le infrastrutture energetiche e accelerare la transizione sostenibile in Alto Adige.

La prima tranche del finanziamento, pari a 200 milioni di euro, è stata sottoscritta il 1° luglio 2026 da Jean-Christophe Laloux, direttore generale e responsabile delle operazioni di finanziamento e consulenza della BEI nell'Unione europea, e da Luis Amort, direttore generale di Alperia.

L'operazione è strutturata come un Green Loan e finanzierà un articolato programma di investimenti volto a migliorare l'efficienza e la sostenibilità del sistema energetico provinciale.

Le risorse saranno impiegate per la riqualificazione e l'ammodernamento degli impianti idroelettrici esistenti, il potenziamento delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, lo sviluppo delle infrastrutture dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici e l'espansione delle reti di teleriscaldamento.

Gli interventi hanno l'obiettivo di ridurre le emissioni di anidride carbonica e degli altri inquinanti atmosferici, contribuendo al tempo stesso ad aumentare la sicurezza, l'affidabilità e la resilienza della fornitura di energia elettrica e calore sul territorio altoatesino.

L'operazione conferma il ruolo della BEI nel sostegno ai progetti di transizione energetica e allo sviluppo di infrastrutture sostenibili, mentre per Alperia rappresenta un'importante leva finanziaria per proseguire gli investimenti nella decarbonizzazione e nella modernizzazione del sistema energetico locale.

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