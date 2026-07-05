Hera investe 945 milioni nel Bolognese per acqua, gas, energia e rinnovabili
di R.C.
Il programma interesserà i 43 Comuni serviti dall'azienda nella Città metropolitana di Bologna, con l'obiettivo di rendere le infrastrutture più efficienti
Il Gruppo Hera punta sul territorio bolognese con un piano di investimenti da 945 milioni di euro nel periodo 2025-2029. Le risorse saranno destinate al potenziamento delle reti idriche, del gas e dell'energia, oltre che allo sviluppo delle energie rinnovabili, del teleriscaldamento e dei servizi ambientali.
Il programma interesserà i 43 Comuni serviti dall'azienda nella Città metropolitana di Bologna, con l'obiettivo di rendere le infrastrutture più efficienti, resilienti e sostenibili, accompagnando la transizione energetica e climatica del territorio.
Tra le priorità figurano il miglioramento del sistema idrico, il rafforzamento delle reti di distribuzione e nuovi interventi per incrementare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, contribuendo alla riduzione delle emissioni e alla sicurezza degli approvvigionamenti.
Con questo piano industriale, Hera conferma il proprio impegno nel sostenere lo sviluppo del territorio attraverso investimenti che puntano a coniugare innovazione, qualità dei servizi e sostenibilità ambientale.
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