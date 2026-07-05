Hera investe 945 milioni nel Bolognese per acqua, gas, energia e rinnovabili

Il Gruppo Hera punta sul territorio bolognese con un piano di investimenti da 945 milioni di euro nel periodo 2025-2029. Le risorse saranno destinate al potenziamento delle reti idriche, del gas e dell'energia, oltre che allo sviluppo delle energie rinnovabili, del teleriscaldamento e dei servizi ambientali.

Il programma interesserà i 43 Comuni serviti dall'azienda nella Città metropolitana di Bologna, con l'obiettivo di rendere le infrastrutture più efficienti, resilienti e sostenibili, accompagnando la transizione energetica e climatica del territorio.

Tra le priorità figurano il miglioramento del sistema idrico, il rafforzamento delle reti di distribuzione e nuovi interventi per incrementare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, contribuendo alla riduzione delle emissioni e alla sicurezza degli approvvigionamenti.

Con questo piano industriale, Hera conferma il proprio impegno nel sostenere lo sviluppo del territorio attraverso investimenti che puntano a coniugare innovazione, qualità dei servizi e sostenibilità ambientale.

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