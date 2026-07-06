Sarzana, un modello per l'agrivoltaico: agricoltura ed energia rinnovabile crescono insieme

Produrre energia pulita senza rinunciare alle coltivazioni è possibile. Lo dimostrano le esperienze di agrivoltaico sostenibile che stanno prendendo piede in Italia, tra cui quella di Sarzana, indicata come uno dei casi più significativi di integrazione tra produzione agricola ed energie rinnovabili.

A evidenziarlo al Sole24Ore è Giancarlo Ghidesi, vicepresidente di Aias, l'Associazione italiana agrivoltaico sostenibile, secondo cui il modello consente di coniugare tutela del suolo, produzione agricola e generazione di energia da fonti rinnovabili.

Tra gli esempi citati spicca proprio il vigneto agrivoltaico di Sarzana, dove la produzione di energia convive con la coltivazione della vite, dimostrando come gli impianti possano diventare uno strumento di supporto all'agricoltura piuttosto che un'alternativa all'utilizzo dei terreni.

I benefici non riguardano soltanto la produzione elettrica. Le strutture sopraelevate che ospitano i pannelli fotovoltaici contribuiscono infatti a creare condizioni favorevoli per le colture, limitando lo stress dovuto alle temperature elevate e riducendo l'evaporazione dell'acqua dal terreno. In questo modo diminuisce il fabbisogno idrico delle piante e, in alcuni casi, si registrano anche miglioramenti della produttività agricola.

Accanto all'esperienza ligure, l'agrivoltaico sta trovando applicazione anche in altre realtà italiane, con impianti dedicati alla coltivazione dell'erba medica e aziende agricole che investono in sistemi avanzati sostenuti anche dalle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Nel Sud Italia, inoltre, sono in fase di sviluppo progetti che coinvolgono agrumeti, uliveti e coltivazioni di piante officinali.

Secondo gli operatori del settore, l'agrivoltaico sostenibile rappresenta una delle strade più promettenti per affrontare contemporaneamente la transizione energetica e gli effetti del cambiamento climatico, offrendo alle aziende agricole nuove opportunità di reddito senza compromettere la produzione alimentare.

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