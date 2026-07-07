Energia - 2° edizione

Energia: ENEA ed Exergon insieme per il nucleare avanzato

di R.C.

34 sec

L'intesa riguarda soprattutto lo sviluppo dei reattori modulari di piccola taglia (SMR) e dei reattori modulari avanzati di IV generazione (AMR)

Energia: ENEA ed Exergon insieme per il nucleare avanzato
2306 - Vitamed Genova

ENEA ed Exergon Ventures hanno firmato un accordo quinquennale per rafforzare la collaborazione tra ricerca e investimenti nelle tecnologie per la transizione energetica, con particolare attenzione al nucleare avanzato.

L'intesa riguarda soprattutto lo sviluppo dei reattori modulari di piccola taglia (SMR) e dei reattori modulari avanzati di IV generazione (AMR), tecnologie progettate per aumentare efficienza, sicurezza e sostenibilità, con possibili applicazioni anche nella produzione di idrogeno e nella cogenerazione.

L'accordo prevede lo scambio di competenze, attività congiunte di ricerca e scouting tecnologico e potrà essere esteso in futuro ad altri ambiti energetici. L'obiettivo è favorire l'innovazione, accelerare la transizione energetica e sostenere la nascita di nuove filiere industriali strategiche in Italia ed Europa.

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